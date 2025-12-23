استخراج حبة لب من الشعب الهوائية لطفل بمستشفى الأطفال التخصصي في بنها

نجح فريق جراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، التابعة لأمانة المستشفيات المتخصصة، في استخراج حبة لب، من الشعب الهوائية لطفل يبلغ من العمر عام ونصف، كانت قد تسببت له بضيق كبير في التنفس، وظل على إثرها يعاني من التهاب رئوي لمدة شهر.

وكشفت مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أنه جرى استقبال طفل يبلغ من العمر عام ونصف، يعاني من ضيق في التنفس، وحجز على إثرها بالمستشفى يعاني من التهاب رئوي، حتي تم عمل منظار بالشعب الهوائية، وتم اكتشاف وجود جسم غريب بالشعب الهوائية.

وأوضح الدكتور هيثم نصر استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفي، أنه تم عمل منظار للطفل، وتم استخراج حبة لب من الشعب الهوائية، وخرج الطفل من المستشفى بعد تحسن حالته وانتظام التنفس.

وناشد الطبيب، الأهالي وأولياء الأمور بضرورة متابعة أطفالهم والبعد عن هذه الأشياء البسيطة التي يمكن أن يتناولها الأطفال الصغار وتتسبب لهم بمشاكل على شاكلة هذه الأشياء الصغيرة من المعادن أو اللب أو السوداني وغيرها.