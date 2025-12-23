استشاري يتحدث عن كيفية تعامل الأهالي مع الأطفال لتجنب التحرش

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال، أن التحرش بالطفل فى سن صغير هو بمثابة صدمة كبيرة يقابلها فى مرحلة عمرية صغيرة جدا، ويجب لتلك الصدمة أن يقابلها الأهالي بدون الوصمة الإجتماعية الموجودة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “يجب على الأهالي تأهيل الإبن وأخذ الموضوع بهدوء فى البداية، مع تجنب تخويفه وإحساسه أنه بطل لأنه تحدث عن هذا الأمر، في حال كان هناك أولاد أخرين تم التحرش بهم لا يضعون رأسهم فى الأرض ويكون لديهم خجل من هذا الأمر”.

وتابع: “لا يجوز أني أتهم الطفل المتعرض للتحرش أنه الغلط، أو أعايره أو أخلي حد من أفراد العائلة أنه يعايره والتحدث مع مختص”.