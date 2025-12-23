القومي للطفولة والأمومة يوضح كيف يتم التعامل مع بلاغات التحرش ضد الأطفال

أكد الدكتور صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن صعوبة ملف التحرش بالأطفال هي تعرضهم للإنتهاك فى منشأة تعليمية يفترض أنهم يقضون بها وقت مثل المنزل، وأنها المأوى الثاني بعد الأسرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن المجلس يستقبل جميع البيانات المتعلقة بالإنتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل والأم، من بينها ما يتعرض الأطفال من إنتهاكات، موضحا أن الوقائع فى الفترة الأخيرة زادت، وأصبحت موجودة بكثرة فى المدارس.

وتابع: “ما كان مؤشرا جيدا أن البلاغات أتت من الأسر نفسها وتتصل وتتحدث عن سلوكيات الأطفال.. منها مدرسة سيدز ومدرسة بالمقطم”.