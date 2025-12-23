قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
أخبار العالم

اللوح يدعو للتنفيذ العاجل لخطة ترامب لوقف المأساة الإنسانية في غزة

الديب أبوعلي

دعا السفير دياب اللوح، إلى التنفيذ العاجل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، باعتبارهما مدخلًا ضروريًا لوقف المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.

وأكد السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية - خلال لقاء عقده مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين، استعرض خلاله التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، أن التنفيذ يجب أن يبدأ بتثبيت وقف شامل لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، وضمان التدفق الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء، بما يلبّي الاحتياجات العاجلة للمدنيين.

وشدد السفير اللوح على ضرورة الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ومنع التهجير، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من تحمّل مسؤولياتها كاملة، بالتوازي مع تسريع جهود إعادة الإعمار.

كما شدد على ضرورة أن تكون لجنة إدارة قطاع غزة مرتبطة بالحكومة الفلسطينية الشرعية، وفق ما اعتمدته القمة العربية والقمة الإسلامية، وبما يحفظ وحدة القرار السياسي والإداري الفلسطيني.

وأوضح أن أي صيغ أو هياكل لا تنطلق من الشرعية الفلسطينية لن تحظى بالقبول، ولن تكون قادرة على معالجة التحديات المعقدة التي يواجهها القطاع في هذه المرحلة الحساسة.

وحذر من خطورة المرحلة الحالية في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تسعى إلى تكريس الاحتلال وفرض الضم وسلب الأرض الفلسطينية، ومواصلة سياسات القتل والاستيطان وتهجير الفلسطينيين وهدم المنازل، لا سيما في القدس المحتلة

