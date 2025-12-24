أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتابع التجهيزات النهائية بالمركز التكنولوجي ونائب المحافظ تشهد احتفالية تكريم المبدعين بالملتقى الثقافي للشباب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

استعدادًا لافتتاحه

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التجهيزات النهائية بمقر المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمود فكري مدير المركز.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة؛ استعدادًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، و تقديم كافة الخدمات الجماهيرية الخاصة بمنظومة عمل الديوان العام من خلال الشباك الواحد، وتيسير الإجراءات وإنهائها بكفاءة و سرعة وصورة لائقة لراحة المواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية تكريم المبدعين بالملتقى الثقافي للشباب

شهدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، احتفالية تكريم المبدعين والفنانين المشاركين بفعاليات الملتقى الثقافي للشباب الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، التي أقيمت على مسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس والدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس، والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأعربت نائب المحافظ في كلمتها عن بالغ تقديرها للدعم والرعاية التي يوليها المجلس للأنشطة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، والمتمثل في إنفراد المحافظة بأكبر نسبة من منح التفرغ للمبدعين و الفنانين، مشيرة إلى الاتفاق على تنظيم ملتقى ثقافي بمركز الفرافرة خلال الفترة المقبلة، وعقد مؤتمر عالمي للفن التشكيلي على أرض المحافظة.

كما شهدت الاحتفالية عرض استعراض فني لفرقة إبداع التابعة لقصر ثقافة الطفل بالخارجة و تكريم عدد من الشعراء والفنانين التشكيليين والموهوبين من أبناء المحافظة.

وفي الختام، أهدت نائب المحافظ درع المحافظة للأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والذي قدم بدوره درع المجلس لنائب المحافظ؛ تقديرًا للجهد المبذول خلال الإعداد والتنفيذ للملتقى.

من ناحية أخرى، افتتحت مجدي معرض الحرف التراثية والفنون التشكيلية المقام على هامش الاحتفالية كما تفقدت معرض الكتب المُهداة من المجلس للمحافظة والذي يضم ٥٠٠ كتابًا في الفنون الأدبية المختلفة.

الزملوط يتابع اعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الداخلية بأحياء الخارجة القديمة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير أحياء الخارجة القديمة بالرصف وبلاط الإنترلوك، يرافقه العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي، رئيس المركز، والمهندس أحمد عبدالرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

وتضمنت جولة المحافظ متابعة ما تم إنجازه بالمرحلة الأولى، والتي شملت رصف نحو 33 ألف متر مسطح ببلاط الانترلوك ، فضلًا عن الانتهاء من رصف نحو 12 آلاف متر مسطح ضمن المرحلة الثانية؛ مؤكدًا على المتابعة المستمرة لتغطية كافة المناطق المستهدفة، تزامنًا مع بدء اعمال رصف وصيانة عدد من الشوارع بطبقة الاسفلت ، من بينها شارع نادى الخارجة الرياضي، وميدان مكتب الصحة، ومنطقة مستشفى الصدر، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين.