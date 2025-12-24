قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل
سافر البرتغال دون إذن .. «الغندور» يكشف مفاجأة بشأن حارس الزمالك
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون | تعرّف عليها
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
ضوابط اكتساب صفة المهاجر الدائم وفقًا للقانون
«فكّت عقدة المباراة الأولى» .. شوبير يشيد بمنتخب تونس: قدّم أداءً مثاليًا أمام أوغندا
البطاطس والشعير «مصري 100%».. خبراء الزراعة يزورون شركات كبرى لتطوير إنتاج التقاوي المحلية
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المُنتظمة
بعد 8 دقائق من إعلان الطوارئ.. السيناريو الأرجع لـ سقوط طائرة القادة العسكريين الليبيين
«الضباب الوردي».. ظاهرة جوية نادرة تربك البريطانيين في شرق إنجلترا | تفاصيل
بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتابع التجهيزات النهائية بالمركز التكنولوجي ونائب المحافظ تشهد احتفالية تكريم المبدعين بالملتقى الثقافي للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

استعدادًا لافتتاحه 
محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التجهيزات النهائية بمقر المركز التكنولوجي الجديد بديوان عام المحافظة، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس محمود فكري مدير المركز.

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة؛ استعدادًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، و تقديم كافة الخدمات الجماهيرية الخاصة بمنظومة عمل الديوان العام من خلال الشباك الواحد، وتيسير الإجراءات وإنهائها بكفاءة و سرعة وصورة لائقة لراحة المواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية تكريم المبدعين بالملتقى الثقافي للشباب

شهدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، احتفالية تكريم المبدعين والفنانين المشاركين بفعاليات الملتقى الثقافي للشباب الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، التي أقيمت على مسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس والدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس، والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأعربت نائب المحافظ في كلمتها عن بالغ تقديرها للدعم والرعاية التي يوليها المجلس للأنشطة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، والمتمثل في إنفراد المحافظة بأكبر نسبة من منح التفرغ للمبدعين و الفنانين، مشيرة إلى الاتفاق على تنظيم ملتقى ثقافي بمركز الفرافرة خلال الفترة المقبلة، وعقد مؤتمر عالمي للفن التشكيلي على أرض المحافظة.

كما شهدت الاحتفالية عرض استعراض فني لفرقة إبداع التابعة لقصر ثقافة الطفل بالخارجة و تكريم عدد من الشعراء والفنانين التشكيليين والموهوبين من أبناء المحافظة.

وفي الختام، أهدت نائب المحافظ درع المحافظة للأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والذي قدم بدوره درع المجلس لنائب المحافظ؛ تقديرًا للجهد المبذول خلال الإعداد والتنفيذ للملتقى.

من ناحية أخرى، افتتحت مجدي معرض الحرف التراثية والفنون التشكيلية المقام على هامش الاحتفالية كما تفقدت معرض الكتب المُهداة من المجلس للمحافظة والذي يضم ٥٠٠ كتابًا في الفنون الأدبية المختلفة.

الزملوط يتابع اعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع الداخلية بأحياء الخارجة القديمة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير أحياء الخارجة القديمة بالرصف وبلاط الإنترلوك، يرافقه العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي، رئيس المركز، والمهندس أحمد عبدالرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة.

وتضمنت جولة المحافظ متابعة ما تم إنجازه بالمرحلة الأولى، والتي شملت رصف نحو 33 ألف متر مسطح ببلاط الانترلوك ، فضلًا عن الانتهاء من رصف نحو 12 آلاف متر مسطح ضمن المرحلة الثانية؛ مؤكدًا على المتابعة المستمرة لتغطية كافة المناطق المستهدفة، تزامنًا مع بدء اعمال رصف وصيانة عدد من الشوارع بطبقة الاسفلت ، من بينها شارع نادى الخارجة الرياضي، وميدان مكتب الصحة، ومنطقة مستشفى الصدر، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق الداخلية وتيسير حركة المواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس غداً

موجة صقيع شديدة البرودة.. تحذير عاجل الأرصاد حول حالة الطقس خلال4 أيام قادمة

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

المتهمين

دعارة أون لاين.. القبض على فتاتين تروجان للرذيلة من خلال تطبيق على الهاتف

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

برلماني: مؤسسات الدولة نجحت في تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية

مجلس النواب

مع بدء جولة الإعادة في الدوائر الـ19 .. حالات بطلان الصوت لضمان نزاهة الانتخابات

مجلس النواب

نواب البرلمان: انضمام مدن مصرية لشبكة اليونسكو للتعلّم إنجاز وطني يعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد