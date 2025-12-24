قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
فن وثقافة

بالكاجوال.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة كاولين عزمي، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام.

وخطفت كارولين عزمي الأنظار في الصورة بإطلالة شتوية بالكاجوال مرتدية  بلوفر باللون الأسود نسقت معه بنطلون جينز ،لتكشف عن جمالها و أناقتها.

كانت كارولين عزمي، قد حلت في وقت سابق ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وكشفت من خلاله عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت كارولين: عرفت يعني إيه نجاح لما عملت مسلسل حق عرب وفوجئت برد فعل الناس في الشارع والسوشيال ميديا وعرفت معنى كلمه نجاح شارع.

وأضافت: أول أجر ليا كان 45 ألف جنيه في مسلسل الأب الروحي وكنت مكسوفة وأنا بقولهم واشتغلت قبله في عيادة تجميل وحضانة عشان أجيب فلوس لـ ورش التمثيل.

الجدير بالذكر أن كارولين عزمي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وشارك في العمل كل من ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، حمزة العيلي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، رباب ممتاز، أحمد ماجد.

كارولين عزمي

