صادرات الملح المصري ترتفع 27% خلال أول 10 أشهر من 2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات الملح المصري بنسبة 27% خلال أول 10 أشهر من عام 2025، لتصل إلى 77 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت 61 مليون دولار.

وأشار المجلس فى تقرير حصل " صدى البلد" على نسخة منه إلى أن صادرات الملح المصرية حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024 بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، لتبلغ 75 مليون دولار بنهاية العام، وهو أعلى مستوى تاريخي للقطاع بعد تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في 2019 البالغ 76 مليون دولار.

وأكد المجلس أن صادرات الملح المصرية تتنوع جغرافيًا بين الأسواق الأفريقية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستحوذ الأخيرة على نحو 25% من إجمالي الصادرات بقيمة تقارب 19 مليون دولار، تليها أوكرانيا بنسبة 18% بقيمة نحو 14 مليون دولار، في حين سجلت أسواق مثل بولندا وهولندا وكوت ديفوار وملاوي نموًا كبيرًا تجاوز 100% في بعض الحالات.

وأوضح المجلس أن الأسواق المستهدفة للنمو خلال الفترة المقبلة تشمل الصين بإمكانات صادراتية تصل إلى 5.2 مليون دولار، والإمارات بنحو 5 ملايين دولار، والمملكة المتحدة 3.6 مليون دولار، والكويت 2.2 مليون دولار، إلى جانب فرص في بلجيكا وسلوفاكيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإسبانيا وإندونيسيا وعُمان وفرنسا وغانا وألمانيا وإيطاليا والسعودية.

وأكد المجلس أن القطاع يتمتع بإمكانات كبيرة لتعظيم القيمة المضافة للملح المصري، مشيرًا إلى أن تحويل الملح الخام إلى منتجات نهائية عالية القيمة يمكن أن يرفع إجمالي صادرات القطاع بشكل ملحوظ، حيث يصل سعر الطن من نحو 22 دولارًا للملح الخام إلى نحو 45 دولارًا للملح الغذائي، فيما يمكن أن تصل منتجات متقدمة مثل الملح المستخدم في الصناعات الطبية والصيدلانية إلى مستويات أعلى تتطلب استثمارات وآلات متخصصة.

وذكر المجلس أن تطبيق اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في أسواق غرب ووسط وجنوب أفريقيا، مؤكدًا على أهمية التركيز على استراتيجيات دخول السوق واختيار الأسواق المستهدفة بعناية لتقليل المخاطر التجارية وتنويع الأسواق.

وختم المجلس التصديري للصناعات الغذائية مؤكدًا أن القطاع يمتلك المقومات للنمو المستدام، مع إمكانية مضاعفة قيمة الصادرات عبر التصنيع المتخصص وإضافة القيمة للمنتج النهائي، بما يحقق طموح مصر للوصول بصادرات الملح إلى 200 مليون دولار بحلول 2026، ووضعها على طريق المليار دولار على المدى المتوسط.