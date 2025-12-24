«شجرة الكريسماس».. تفاصيل احتفالات عيد الميلاد في الفاتيكان

يستعد الفاتيكان هذا العام للاحتفال بعيد الميلاد، بقيادة البابا ليو الرابع عشر، للمرة الأولى، إلا أن التقاليد الشعبية المرتبطة بالمناسبة تظل كما هي، محتفظة بعراقتها ومكانتها في قلب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

بدأ موسم الاحتفالات الكاثوليكية منذ 30 نوفمبر الماضي مع بداية موسم المجيء، وهو تقليد يسبق عيد الميلاد ويثير الحماسة.

شجرة عيد الميلاد

وفي الفاتيكان، تفتتح الاحتفالات رسميًا بإضاءة شجرة عيد الميلاد وتدشين مشهد المهد في ساحة القديس بطرس، وقد جرى ذلك هذا العام في 15 ديسمبر.

شجرة عيد الميلاد لهذا العام عبارة عن شجرة من نوع "نرويجي سبروس" تبرعت بها أبرشية بولزانو - بريسانوني في منطقة جنوب تيرول الإيطالية، ويبلغ ارتفاعها 27 مترًا ويزن نحو ثمانية أطنان.

وتعد هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تأتي فيها شجرة عيد الميلاد من إيطاليا، بينما تبرعت ألمانيا بأربع أشجار في السنوات السابقة، ومن المقرر أن تتبرع مدينة ديغنفورد الألمانية بالشجرة الخامسة في 2028.

تسارع لحجز قداس العيد

وفي ليلة عيد الميلاد، سيقود البابا ليو الرابع عشر قداس منتصف الليل في بازيليك القديس بطرس، ويحتاج الحضور إلى تذاكر مجانية تحجز قبل أشهر.

وفي اليوم التالي، سيلقى "بركة أوربي إت أوربي" التقليدية من شرفة البازيليك، وهي رسالة موجهة للمدينة والعالم، تجمع الآلاف في الساحة.

كما سيختتم البابا احتفالات الموسم بعيد الغطاس في 6 يناير، ليختتم بذلك موسم عيد الميلاد وعام اليوبيل الخاص بالأمل.

وتعد احتفالات الفاتيكان بعيدة عن المظاهر التقليدية فقط، بل تمثل حدثًا ثقافيًا ودينيًا يجمع بين التراث الكاثوليكي والتأمل الروحي والتفاعل مع المجتمع الدولي، محافظة على إرث يمتد لأكثر من 500 عام، مع تعزيز قيم الاستدامة والوعي البيئي في قلب هذه الاحتفالات العريقة.