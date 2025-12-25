اليوم.. الحكم في دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق

تنطق اليوم الخميس، محكمة مدني جنوب الجيزة، بالحكم في الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق

وتأتي الدعوى على خلفية أزمة تسريب محادثة حكام تقنية الفيديو (VAR)، والتي تضمنت حوارًا دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة "ميدو" خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتم بثها عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بتخفيض الغرامة المالية الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه، في القضية ذاتها المتعلقة بتسريب الحديث الصوتي بين الحكام أثناء المباراة.