أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
مصطفى محمد يشارك في مران منتخب مصر.. هل يلحق مباراة جنوب أفريقيا؟
بيان أوروبي كندي مشترك : نطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية
مرشح مدعوم من ترامب يفوز برئاسة هندوراس.. من هو نصري عصفورة؟
وزير التربية والتعليم: منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس.. وهذه رسالتي للأهالي |فيديو
13.3 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 10 أشهر
بشهادة "صندوق النقد".. مدبولي: الاقتصاد المصري على أعتاب انطلاقة جديدة وقوية
حافظ على هدوئك.. تعمل ايه لو إطار سيارتك انفجر على الطريق؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
ندى سويفى

تنطق اليوم الخميس، محكمة مدني جنوب الجيزة، بالحكم في الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق 

وتأتي الدعوى على خلفية أزمة تسريب محادثة حكام تقنية الفيديو (VAR)، والتي تضمنت حوارًا دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة "ميدو" خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتم بثها عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بتخفيض الغرامة المالية الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه، في القضية ذاتها المتعلقة بتسريب الحديث الصوتي بين الحكام أثناء المباراة.

إبراهيم فايق الحكم محمد عادل الجيزة

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

جهود متنوعة

أخبار أسوان.. استعدادات نهائية لزيارة البابا تواضروس وأعياد الميلاد ورأس السنة واحتفالات بذوى الهمم

جثه صورة أرشيفية

في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب مصابا بالرأس بإحدى قرى المنيا

صورة موضوعية

رئيس مدينة الغردقة يناقش 8 مطالب للمواطنين خلال اللقاء الدوري الأسبوعي

بالصور

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير

يعشقها الشباب.. سعر ومواصفات كيا سيراتو كوبيه المستعملة

من 400 لـ 500 ألف.. 5 سيارات تشتريهم من سوق المستعمل

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

