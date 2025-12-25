اليوم.. محاكمة والد المتهم بقـ.تل زميله وتقـ.طيع جثته بالإسماعيلية

تسأنف محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم الخميس محاكمة والد المتهم فى واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائى، حيث يواجه والد المتهم عدد من التهم الموجه إليه.

محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية

كان محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه، كشف تفاصيل تأجيل محاكمة والد المتهم في واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائي، في القضية التي هزّت الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية، موضحا أنه خلال جلسة المحاكمة تقدّم بطلب الادعاء المدني أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا تمسكه بحقوق أسرة المجني عليه ومطالبته باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في الجريمة أو التستر عليها.

وأشار محامي المجني عليه، إلى أن الاتهامات الموجهة لوالد المتهم تشمل التستر على الجريمة، والمشاركة في إخفاء الجثمان ومعالم الواقعة، فضلًا عن الإهمال في رعاية الطفل، وهي اتهامات خطيرة تستوجب المحاسبة القانونية.