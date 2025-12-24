جمال شعبان: المضاد الحيوي قد يكون حلا سريعا للالتهابات التنفسية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المضاد الحيوي يمكن أن يكون حلاً سريعاً لعلاج التهابات الحلق والجهاز التنفسي، ولكن من الضروري استخدامه تحت إشراف طبي متخصص.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن المضاد الحيوي إذا تم الحصول عليه دون استشارة طبيب يكون به مشكلات، لأن المضاد الحيوي يكون لمدة وبكميات معينة، وأن كل حالة يكون لها العلاج الخاص بها.

المضاد الحيوي

وأوضح أن المضاد الحيوي لا يستخدم لعلاج العدوى الفيروسية التنفسية، وأن نسب عالية من الفيروسات تقلل مناعة الأشخاص، ولذلك على الأشخاص التفرقة بين العدوى البكتيرية والأمراض التنفسية.

وأشار إلى أن تناول المضاد الحيوي يكون لمدة 6 أيام، أو 10 أيام، لكن هذا الأمر يكون وق تشخيص الطبيب للحالة المرضية الموجودة أمامه.