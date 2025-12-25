المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام يناقش تطوير ماسبيرو بحضور المسلماني

أ ش أ

عقد المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا، مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور أشرف العربي، وبحضور الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

ناقش الاجتماع ما تم طرحه في اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تطوير ماسبيرو، وتم الاتفاق على استئناف الاجتماعات خلال أيام لمراجعة التصورات التي سيقدمها فريق عمل برئاسة الجبالي لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وحل المشكلات المتراكمة.

وتستعد الهيئة لتقديم خطتها إلى الحكومة في يناير 2026، في إطار تكليف رئيس الوزراء، فيما يضم المجلس الاستشاري نخبة من الخبراء ويعمل بشكل تطوعي.

