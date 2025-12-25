قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
وزير التعليم: إنهاء نظام الفترتين بالابتدائي 2027.. والتعليم بالأقاليم يتفوق على القاهرة

محمد البدوي

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للقضاء نهائيًا على نظام الفترتين بالمدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل حجر الأساس في بناء شخصية الطالب، ولا يمكن أن تؤدي دورها دون يوم دراسي كامل.

هيئة الأبنية التعليمية

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل تنفيذ مشروعات التوسع في إنشاء الفصول الجديدة، لمواجهة الكثافات الطلابية وإنهاء الفترات المسائية، بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة وأكثر كفاءة.

حل مشكلات الكثافة والحضور

وردًا على تساؤل حول ما إذا كان حل مشكلات الكثافة والحضور انعكس على جودة العملية التعليمية، أكد عبد اللطيف أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أسهمت بشكل مباشر في تحسين الأداء التعليمي، مع عودة الطلاب إلى المدارس وتوفير الفصول والمعلمين، مشيرًا إلى أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تتابع العملية التعليمية بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل مستوى ممكن.

وقال الوزير: «في البداية لم يكن هناك حضور منتظم ولا فصول مكتملة، والآن أصبح لدينا فصل يضم طلابًا ومعلمين، وكل حصة يدرسها معلم متخصص، ثم بدأنا في تدريب المعلمين، وبعدها ننتقل للحديث عن جودة التعليم، التي تخضع لمتابعة مستمرة».

وحول موقع التعليم المصري عالميًا، وما تضمنته تقارير دولية عن تراجع مستوى التعليم الابتدائي، أوضح عبد اللطيف أن تلك التقارير صدرت منذ نحو عامين، في وقت كانت نسب الغياب مرتفعة داخل المدارس، مؤكدًا أن الوضع تغير حاليًا بشكل ملحوظ، حيث وصلت نسبة الحضور إلى 87%، مع توقعات بتحقيق تقدم كبير خلال الفترة المقبلة.

تباين واضح في نسب الحضور

وأشار وزير التعليم إلى وجود تباين واضح في نسب الحضور بين المحافظات، لافتًا إلى أن نسب الحضور في وجه بحري تتجاوز 90%، بينما تتراوح في صعيد مصر بين 80 و85%، وهي نسب تفوق بكثير ما تسجله محافظتا القاهرة والجيزة، اللتان تعانيان من أقل معدلات حضور.

جودة التعليم في الأقاليم والصعيد 

وأكد أن جودة التعليم في الأقاليم والصعيد أفضل مقارنة بالعاصمة والمدن الكبرى، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع وعي واهتمام أولياء الأمور بتعليم أبنائهم، قائلًا: «خلال جولاتي التي شملت نحو 500 مدرسة، وتواصلي المباشر مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، لاحظت أن أهلنا في الأقاليم أكثر حرصًا على التعليم، وهو ما ينعكس بوضوح على انتظام الحضور ومستوى الطلاب».

