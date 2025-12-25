قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

وزيرة التخطيط تحضر اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ

وزير الخارجية يحضر اجتماع خارجية الشيوخ
وزير الخارجية يحضر اجتماع خارجية الشيوخ
فريدة محمد

تشارك د رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بقاعة الدستور و يناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ تبدأ اجتماعها بحضور وزير الخارجية.

و ينعقد بعد قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور وزير الخارجية، يأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.

 و يناقش الاجتماع مستجدات ملف حقوق الإنسان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق والتشبيك المشترك بين وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ في عدد من الملفات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية، والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية، ودعم الدبلوماسية البرلمانية. ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الدولة المصرية على ترسيخ مقاربة شاملة ومتوازنة لملف حقوق الإنسان، تقوم على احترام الحقوق والحريات، ومراعاة الخصوصية الوطنية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

 ويؤكد الاجتماع أهمية التكامل بين الدور البرلماني لمجلس الشيوخ والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها وزارة الخارجية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وزيرة التخطيط و التعاون الدولي لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي القصبي السلطة التشريعية

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

