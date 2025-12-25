وزيرة التخطيط تحضر اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ

تشارك د رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بقاعة الدستور و يناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ تبدأ اجتماعها بحضور وزير الخارجية.

و ينعقد بعد قليل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور وزير الخارجية، يأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.

و يناقش الاجتماع مستجدات ملف حقوق الإنسان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث أوجه التنسيق والتشبيك المشترك بين وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ في عدد من الملفات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية، والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية، ودعم الدبلوماسية البرلمانية. ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الدولة المصرية على ترسيخ مقاربة شاملة ومتوازنة لملف حقوق الإنسان، تقوم على احترام الحقوق والحريات، ومراعاة الخصوصية الوطنية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

ويؤكد الاجتماع أهمية التكامل بين الدور البرلماني لمجلس الشيوخ والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها وزارة الخارجية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.