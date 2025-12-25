رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: فبركة الأخبار على السوشيال أجهضت مصداقية التواصل الاجتماعي

أكد القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن العولمة ارتبطت بالسوشيال ميديا وصناعة الخبر والصورة .

وقال أندريه زكي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" فبركة الأخبار والصور على السوشيال ميديا أجهضت المصداقية العليا لوسائل التواصل الاجتماعي ".

وتابع اندريه زكي :" العالم يتغير بشكل غير مسبوق ويجب التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بحذر وأصبح ضرورة مهمة ".

واكمل اندريه زكي :" الطائفة الإنجيلية في مصر مكونة من 19 مذهب و90 % من هذه المذاهب لها علاقات دولية بمذاهب أخرى حول العالم ".

ولفت أندريه زكي :" علاقتنا بالمذاهب الأخرى علاقات صداقة لكنها غير مرتبطة بالقرار الإداري للمذاهب ".