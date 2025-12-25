بيلبس نقاب عشان يطلع يضربني في البيت.. سيدة تكشف كواليس مأساة عاشتها مع زوجها

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، جزء من حلقة اليوم من برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، للتعرف على تفاصيل قيام زوج بضرب زوجته وإهانتها وتهديدها بكلب .

وقالت السيدة :" جوزي كان بيلبس النقاب وهو طالع البيت عشان يضربني ومحدش يعرف انه اتهجم عليا وضربني ".

وتابعت :" جوزي كان بيلبس النقاب عشان لما يطلع ويضربني محدش يعرف من الجيران وكان بيهددني بكلب بيجيبه البيت ".

واكملت :" انا اطلقت وانفصلت عن جوزي وانا متجوزاه من 22 سنة"، مضيفة :" منذ 3 سنوات معاملة جوزي اتغيرت معايا وبدأ يشتم اهلي وكان بيطلعني بره البيت وهو كان عايز ياخد شقة امي ".

ولفتت :" جوزي اعتدى على امي بالضرب وسحل إخواتي من الدور الرابع للدور الأرضي ".