حصاد الزراعة 2025 | استنباط 28 صنفا جديدا لأكثر من 10محاصيل..إصدار 15ألف ترخيص مشروعات.. 10مليارات جنيه تمويل لـ45.1 ألف مستفيد لتربية البتلو
نشرة المرأة والمنوعات | مكون خفي يسمم الجسم.. العصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور
رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026
أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان
أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات
رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح
بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عروس المشاتي.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم السبت 27-12-2025

محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

