تاريخ مواجهات الأهلي مع المصرية للاتصالات

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم مع فريق المصرية للاتصالات في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2025-2026، تبدأ المباراة تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب استاد السلام.

المباراة هي الأولى بين الفريقين عبر تاريخ مسابقة كأس مصر، بينما التقى الفريقان اربع مرات في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

يتصدر الأهلي قائمة الفرق التي فازت ببطولة كأس مصر برصيد 39 مرة، منها مرتين مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 29 مرة منها مرتين بالمشاركة مع الأهلي، وفاز كل من الاتحاد السكندري والترسانة بالبطولة ستة مرات، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري وبيراميدز.

يذكر أن الفائز في مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات يلتقي في دور الـ16 مع فريق فاركو الذي فاز في دور الـ32 على فريق تليفونات بني سويف بهدفين مقابل لاشيء.