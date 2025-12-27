قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: نمو القطاع الخاص في 2025 دليل على ثقة المستثمرين

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن عام 2025 يُعد نقطة تحول حقيقية في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال العام لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مسار إصلاحي طويل اعتمد على رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية.

وأوضح رضوان، أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي أسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة السوق المحلي، وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ظل أوضاع عالمية شديدة التعقيد.

وأضاف أن التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وليس فقط المؤشرات المالية، هو ما منح الاقتصاد قوة حقيقية مستدامة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت خلال 2025 في إعادة توجيه بوصلة الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات، وهو ما انعكس على زيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وشدد رضوان، على أن إشادات مؤسسات التصنيف الدولية، وفي مقدمتها «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، لم تأتِ مجاملة، بل استندت إلى مؤشرات واقعية، أبرزها تحسن الاستقرار المالي والنقدي، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

ولفت رضوان، إلى أن الطفرة الكبيرة في استثمارات القطاع الخاص، التي تجاوز معدل نموها 70%، تعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب، قائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وإتاحة فرص حقيقية أمام رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن تسجيل مستويات تاريخية في الاحتياطي النقدي الأجنبي يُعد أحد أهم إنجازات 2025، لما يمثله من صمام أمان للاقتصاد الوطني، وقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية ومواجهة أي تقلبات مستقبلية بثقة.

وأكد الدكتور عمرو رضوان، على أن ما تحقق خلال 2025 يؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام، داعيًا إلى البناء على هذه المكتسبات عبر مزيد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تعزز التنافسية وتدعم العدالة الاجتماعية، بما يحقق التنمية الشاملة للمواطن المصري.

عمرو رضوان الجبهة الوطنية الاحتياطي النقدي الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يوجّه تحذيرًا حاسمًا للشعراء والملحنين لهذا السبب

اوس اوس

بطريقة ساخرة.. أوس أوس يعلن عن اقتراب موعد عرض فيلمه الجديد

هالة سرحان

هالة سرحان تعلق على قرار أحمد المسلماني بمنع ظهور العرافين في البرامج

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد