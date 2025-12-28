وزع أموالاً وكروت دعائية على الناخبين بسوهاج.. مواطن يواجه عقوبة الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، وحرص وزارة الداخلية على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الدستورية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إحباط محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين بدائرة مركز شرطة المراغة شمال المحافظة.



وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة، وذلك أثناء قيامه بتوزيع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب مبالغ مالية، في محاولة لاستخدامها في استمالة الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وطبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.



ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:



- استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

- عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

- طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.