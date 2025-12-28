قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي: مصر الأقوى صوتًا في رفض الإجراء الإسرائيلي ضد الصومال | فيديو
أعلن هدفه مع مودرن سبورت.. أحمد سامي: كان هيجيلي القلب لو فضلت في الاتحاد السكندري
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
وزع أموالاً وكروت دعائية على الناخبين بسوهاج.. مواطن يواجه عقوبة الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

المتهم
المتهم
أميرة خلف

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، وحرص وزارة الداخلية على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الدستورية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إحباط محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين بدائرة مركز شرطة المراغة شمال المحافظة.


وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة، وذلك أثناء قيامه بتوزيع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب مبالغ مالية، في محاولة لاستخدامها في استمالة الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وطبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.


ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:


- استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

- عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

- طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.

