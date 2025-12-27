محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق في مركز منفلوط

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بكل القطاعات داخل المراكز والقرى، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية لتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق والشوارع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030".

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الوحدات المحلية، وتذليل أي معوقات، وتسخير الإمكانات المتاحة؛ للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتمهيد وتسوية الطرق مستمرة بصفة دورية بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال حملات صباحية ومسائية، دون تهاون، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة والبيئة.

تمهيد وتسوية الطرق في منفلوط

وفي هذا السياق، أوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملات مكثفة لرفع المخلفات والأتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة منفلوط، إلى جانب تسوية وتمهيد عدد من الطرق بنطاق القرى التابعة، وذلك على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف المحافظ أن فرق العمل انتشرت بكل أحياء المدينة والقرى لمتابعة منظومة النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة أولًا بأول، والتعامل مع شكاوى المواطنين المرتبطة بالمنظومة، وصولًا إلى توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، وذلك تحت إشراف ومتابعة حسام عبد الناصر نائب رئيس المركز، ورفعت حسن مدير الحملة.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات نفذت باستخدام معدات الكنس الآلي وشفط الأتربة، والمعدات الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية والوحدات القروية، من لوادر وقلابات، وبمشاركة عمال النظافة ومسؤولي قطاعات النظافة والإشغالات والمخلفات والبيئة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

وأكد محافظ أسيوط استمرار هذه الجهود بشكل منتظم، مع المتابعة المستمرة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة داخل مختلف القرى والمراكز.