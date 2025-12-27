قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بني سويف: دعم التكتلات الحرفية والتراثية أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة
أسعار البنزين اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في مصر.. واستقرار المحروقات
بيان رسمي من نقابة الموسيقيين للرد على الشائعات وحملات التشويه
منتخب نيجيريا يتقدم على تونس بهدف نظيف بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
وسط تأمين مكثف وتنظيم محكم.. انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة للانتخابات بالبحيرة
خالد النبوي: بحب أتعب في شغلي ولو متعبتش محسش بطعم الأكل
تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس
7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
رمضان 2026| سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على مسلسل إعلام وراثة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحافة القومية أحد أدوات القوى الناعمة لمصر
إحصاء حكومي .. مصر ثاني أعلى دولة في معدل النمو بالشرق الأوسط
لميس الحديدي: بعد 2026 الحكومة ستكون وحدها في مواجهة التحديات
اقتصاد

تفاصيل طرح استثمارات جديدة بـ17 مليار جنيه في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

انخفض إجمالي مستهدفات طلبات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي من الاستثمارات المالية غير المباشرة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 17 مليار جنيه بما يعادل 378.71 مليون دولار مقارنة بما تم التخطيط له في الأسبوع الماضي.

وفقا لتقارير حكومية اطلع موقع “صدي البلد” على نسخة منها والتي كشفت عن استهداف الحكومة من تلك الاستثمارات العمل على تلبية احتياجات الخزانة العامة والوفاء بالتعهدات المطلوبة.

تنسيق حكومي

وجرى تكليف وزارة المالية  بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بإعتباره المرتب لصفقات الاستثمارات المالية غير المباشرة بالتنسيق مع المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة.

وتتضمن تلك الاستثمارات؛ صفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية بما في ذلك عطاءات أذون وسندات الخزانة، حيث سيتم توجيه عوائدها في دعم الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

استثمارات جديدة

وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو  187 مليار جنيه بما يعادل 3.92 مليار دولار مقابل 204 مليار جنيه بما تساوي 4.3 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي 

نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.

تفاصيل الاستثمارات

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150 مليار جنيه بتخفيض حجم 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي

ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت نحو 76 مليار جنيه بتخفيض مقداره مليار جنيه واحد.

ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

توزيعات الاستثمار

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 60 مليار جنيه، بتراجع تقدر بقيمة 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتستهدف وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بزيادة تبلغ  5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي

استثمارات سندات الخزانة

وتستهدف الحكومة طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت 37 مليار جنيه يوم الإثنين المقبل.

وجاءت توزيعات استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار جنيه موزعة بين استحقاق خزانة لاستحقاق عامين بقيمة 14 مليار جنيه واستحقاق 3 سنوات بقيمة 23 مليار جنيه.

