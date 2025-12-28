قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح
بالطقم الشتوي .. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمُواجهة أنجولا بكأس الأمم الأفريقية | شاهد
بمكياج ناعم وبطن مكشوف.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة تودّع بها 2025 | شاهد
إطلاق نار بمقر شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية.. مقتـ.ـل المشتبه به واستنفار أمني واسع
نشأت الديهي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «طعنــة» لاستقرار القرن الإفريقي |فيديو
رئيس الصومال يعقد مشاورات وطنية لتعزيز وحدة البلاد واستقلالها
الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة
أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد
أكلوا مكرونة باللحمة.. محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بتسمم غذائي في المحلة|صور
غياب الهوية الفنية وخطط هجومية ضعيفة.. طه إسماعيل ينتقد أداء «الأهلي» أمام المصرية للاتصالات
أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلي سعر للدولار اليوم الأحد 28-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أكبر  دولار أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الموافق 28-12-2025.

بدء العمل في البنوك

وبدأ أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا عمله صبيحة اليوم بعد انقطاع استمر لمدة يومين تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري الصادر في ذلك الشأن.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

آخر تحديث لأعلي سعر دولار اليوم

ووصل آخر تحديث سجله أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع 

بنوك تبيع الدولار بسعر أكبر 

وفقًا لتعاملات الدولار اليوم، فقد وصل أكبر سعر دولار في أحد البنوك الخاصة وهو في مصرف أبوظبي الإسلامي 

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه بدون أي تغيير منذ الخميس الماضي وحتي بدء العمل في البنوك اليوم

ثبات الدولار

وشهد سعر الدولار  سعر الدولار اليوم بدون تغيير داخل السوق الرسمية

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتا من دون تغيير وذلك خلال اليوم الثالث على التوالي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع 

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

الدولار

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول"

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،الكويت الوطني، التجاري الدولي  CIB، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك  " مصر، الإسكندرية، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، HSBC، الأهلي المصري، نكست، المصرف العربي الدولي"

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي 

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي".

البنك المركزي

توعية العملاء 

أكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون البنك المركزي 

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم".

وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم الدولار أمام الجنيه اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد