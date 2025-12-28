قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط ورئيس القابضة للمياه يتفقدان محطة معالجة شطب

محافظ أسيوط و رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يتفقدان محطة معالجة شطب
محافظ أسيوط و رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يتفقدان محطة معالجة شطب
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة ميدانية بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية شطب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، والاطمئنان على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى المعيشة بقرى الريف.

رافقهما خلال الجولة كل من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وأمل جميل مدير عام المتابعة والإعلام بالشركة، وبعض قيادات الشركة.

مكونات المحطة وآلية العمل

وخلال الجولة، استمع محافظ أسيوط ورئيس الشركة القابضة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل حول مكونات المحطة وآلية العمل، حيث تُعد محطة معالجة شطب من المشروعات الحيوية المنفذة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل SSIP2، وتعمل بنظام المعالجة البيولوجية المتطورة (MBBR)، لخدمة 7 قرى بمركز أسيوط (قبلي)، تشمل شطب، موشا، ريفا، دير ريفا، الزاوية، دير درنكة، ودرنكة الجديدة.

استيعاب الزيادات المستقبلية

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 26 ألف متر مكعب يوميًا، بينما تصل طاقتها التشغيلية الحالية إلى نحو 16 ألف متر مكعب يوميًا، بما يلبّي الاحتياجات الراهنة ويتيح استيعاب الزيادات المستقبلية، ويُسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقرى المخدومة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 154 ألف نسمة، من خلال شبكات متكاملة يصل إجمالي أطوالها إلى نحو 176 كيلومترًا.

وتتكون المحطة من منظومة معالجة متكاملة تشمل 4 خطوط طرد رئيسية لخدمة القرى، ووحدة مصافي ميكانيكية لإزالة الأجسام الصلبة، يليها 3 أحواض لفصل الرمال والزيوت، ثم قناة برشال مزودة بأجهزة قياس للتصرفات الواردة. كما تضم أحواض موازنة تستقبل التصرفات من المحطات الفرعية، قبل رفع المياه إلى أحواض المعالجة البيولوجية بواسطة 4 طلمبات غاطسة، ثم انتقالها إلى أحواض الترسيب النهائي، وصولًا إلى مرحلة المعالجة الثلاثية من خلال 4 مرشحات وحقن الكلور للتطهير، قبل تصريف المياه المعالجة بشكل آمن إلى مصرف الزنار.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن محطة معالجة شطب تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الصرف الصحي بمركز أسيوط، وتعكس حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير البنية التحتية بالقرى، مشددًا على أن مشروعات الصرف الصحي تحظى بأولوية قصوى لارتباطها المباشر بالصحة العامة وحماية البيئة. وأضاف أن المحافظة تتابع التشغيل بشكل مستمر لضمان الحفاظ على كفاءة الخدمة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بمحافظة أسيوط بلغت نحو 67%، وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة واستكمال القائم منها، للوصول إلى تغطية كاملة بنسبة 100%، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن محطة معالجة شطب تعمل وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية، موضحًا أن الشركة القابضة تحرص على تطبيق نظم تقييم وإدارة المخاطر لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة المحطات، خاصة في ظل التحديات المائية الراهنة.

وفي ختام الجولة، شدد الجانبان على أهمية استمرار المتابعة الفنية الدورية والالتزام الكامل بمعايير التشغيل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستدامة لأهالي القرى المخدومة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

