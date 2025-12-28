قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع القابضة للمياه تنفيذ مشروعات قرى حياة كريمة

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس القابضة للمياه الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"
محافظ أسيوط يبحث مع رئيس القابضة للمياه الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"
إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار متابعة الشركة القابضة لمنظومة المياه والصرف الصحي بمحافظة اسيوط والوقوف على معدلات الإنجاز للمشروعات الجارية.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، والدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وأمل جميل مدير عام المتابعة والإعلام بالشركة، وبعض من قيادات الشركة.

نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات مياه الشرب

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات مياه الشرب بالمراكز المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تنفذ بتكلفة إجمالية تقترب من ملياري جنيه، وتشمل توسعات محطة مرشحة ساحل سليم والبداري بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميًا،، وتوسعات مرشحة منفلوط بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميًا

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء محطة مرشحة المعابدة الجديدة بمركز أبنوب بطاقة 31 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب الانتهاء الكامل من توسعات محطة مرشحة ديروط بطاقة 21.5 ألف متر مكعب يوميًا، وتوسعات محطة الحوطا الشرقية بطاقة 3200 متر مكعب يوميًا،

وتناول اللقاء أيضًا توسعات محطة مرشحة أبوتيج بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين الضغوط وزيادة كميات المياه المنتجة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأكد محافظ أسيوط أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المحافظة تضع ملف الانتهاء من هذه المشروعات في مقدمة أولوياتها، خاصة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة حياتهم.

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل يومي، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين المحافظة والشركة القابضة وكافة الجهات التنفيذية هو الضمان الحقيقي للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تقديره للدعم والمتابعة المستمرة من محافظة أسيوط، مؤكدًا أن مشروعات "حياة كريمة" تحظى بأولوية قصوى لدى وزارة الاسكان و الشركة القابضة، ويتم العمل على تسريع معدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية، لضمان جاهزية المشروعات للتشغيل وخدمة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، مع الاتفاق على استمرار التنسيق والمتابعة الدورية حتى الانتهاء الكامل من جميع مشروعات المبادرة على أرض محافظة أسيوط.

أسيوط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمة محطة مرشحة توسعات مرشحة منفلوط القرى الأكثر احتياجًا

