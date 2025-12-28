قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتابع فتح لجان اليوم الثاني من جولة الإعادة

محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لبدء أعمال اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفق الجدول الزمني والمواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون رصد أية معوقات أو تأخير.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسيوط لبدء التصويت من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن اللجان الانتخابية، البالغ عددها 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، فتحت أبوابها أمام الناخبين في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وتحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين منظم من الأجهزة الأمنية.

سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جولة الإعادة تجرى بعد إعادة إجراءات الانتخابات بالدائرة الثالثة، التي سبق إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن عدد من يحق لهم التصويت بالدائرة يبلغ 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة.

وأكد المحافظ استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار اليوم، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بكافة المراكز والأحياء، والربط اللحظي مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو ملاحظات.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أنه تم التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، من حيث مستوى النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مقاعد انتظار ومظلات وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر مشاركة المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز حتى انتهاء التصويت وإغلاق الصناديق في الموعد المقرر، مؤكدًا التزام المحافظة التام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في اليوم الثاني من جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية.

أسيوط اللجان الانتخابية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات بدء التصويت غرفة العمليات الناخبين

