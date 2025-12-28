قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سندرلاند يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| فورد توروس 2026 الفيس ليفت .. فحوصات أساسية للعربيات خلال الشتاء
ما وراء الصناديق.. الساعات الأخيرة ترسم ملامح جولة الإعادة
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
رياضة

غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري فى كأس عاصمة مصر

حسن العمدة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، مواصلة التدريبات في الواحدة ظهر غدًا الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 للبطولة.

أحمد عبد الرؤوف الاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر الزمالك نادي الزمالك

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

صورة ارشيفية

شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع

القس أرميا فهمي

ناقوس خطر.. واقعة عقر القس أرميا فهمي تفتح ملف غزو الكلاب الضالة لشوارع بورسعيد

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يترأسان اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة

رئيسة المجلس القومي للطفولة: وحدات حماية الطفل بالمحافظات ترصد الحالات المعرضة للخطر

الأنبا اكسيوس

الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة يدشن كنيسة "مار جرجس" بمدينة أجا

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة الحوار

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: 2025 في إفريقيا .. عام التحولات الكبرى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

