غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة الاتحاد السكندري فى كأس عاصمة مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، مواصلة التدريبات في الواحدة ظهر غدًا الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 للبطولة.