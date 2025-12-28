القصير: العملية الانتخابية تحظى بمتابعة ورقابة جادة لضمان برلمان قادر على تحقيق طموحات المصريين

تواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، أعمالها لمتابعة مجريات التصويت على مدار الساعة في جولة الإعادة في عدد من الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي إطار المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية حرصت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، على التواصل الدوري مع الغرف الفرعية بالمحافظات التي يخوض فيها الحزب السباق الانتخابي وتجرى فيها عملية الاقتراع وذلك خلال الساعات الأخيرة للتصويت، للوقوف على انتظام وسلاسة اجراءات العملية الانتخابية أولًا بأول.

وتفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، مجريات العملية الانتخابية عبر تقنية الـ "زووم" لمتابعة سير التصويت بشكل مباشر ولحظة بلحظة والتعرف عن قرب على مؤشرات الإقبال داخل اللجان والموقف الميداني لمرشحي الحزب في اليوم الثاني والأخير في جولة الإعادة للدوائر التي يخوض فيها الحزب السباق الانتخابي.

وأكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ويسير، بما يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة التي تقوم بها كافة فرق الحزب لضمان انضباط العملية الانتخابية في الدوائر التي تُجرى بها جولة الإعادة.

وشدد الأمين العام على أن العملية الانتخابية تحظى بمتابعة ورقابة كافة الجهات المسؤولة عن إدارتها في جميع مراحلها، لضمان اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون إرادة الشعب المصري والحفاظ على انضباط المشهد الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار إلى أن جولة الإعادة المتبقية في 30 دائرة ضمن المرحلة الأولى تمثل الخطوة الأخيرة قبل تشكيل مجلس النواب الجديد، بما يضمن برلمانًا قادرًا على تحقيق طموحات المصريين والمساهمة في مسيرة الدولة نحو التنمية والبناء.

وشدد على ضرورة دعم جميع مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء دورها بكفاءة في ظل المتغيرات الإقليمية شديدة التعقيد، مؤكدًا أن تكاتف الجبهة الداخلية هو الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وتابع كلا من أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، اللواء أحمد سعد أمين شئون العضوية، النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائبة زينيب بشير، عضو مجلس النواب والنائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، مسار العملية الانتخابية وتطوراتها أولًا بأول.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية تأكيده على أهمية مشاركة المواطنين بكثافة في عملية التصويت، لتجسيد إرادتهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، واستكمال مسيرة التنمية والبناء وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يعزز الحياة الديمقراطية ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من جميع فئات المجتمع.