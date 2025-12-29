أستاذة علم الاجتماع: الأم القدوة الأولى في استخدام الشاشات

أكدت الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع، أن الأم تُعد المثل الأعلى والقدوة الأولى للطفل في استخدام الأجهزة الإلكترونية، مشددة على أن الطفل بطبيعته كائن مُقلِّد، يتأثر بسلوكيات من حوله، وعلى رأسهم الأم داخل الأسرة.

وأوضحت "أمل شمس" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الاستخدام المفرط للأم للهاتف المحمول أو الأجهزة الذكية أمام الطفل، مع انشغالها عنه أثناء الحديث أو التربية، يدفع الطفل إلى تقليد هذا السلوك، معتبرًا الجهاز أولوية أولى، وهو ما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"إجهاد الشاشات" وما يصاحبه من آثار نفسية وسلوكية سلبية على الطفل.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع، أن جيل الإنترنت والشاشات بات موسومًا بالانتماء إلى عالم افتراضي "لا وطني"، الأمر الذي يفسر تغير اهتمامات هذه الأجيال، واعتمادهم على مصطلحات تكنولوجية خاصة، وظهور هذه التأثيرات في سن مبكرة، خاصة عند الاستخدام غير المنضبط للأدوات الرقمية.

