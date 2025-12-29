مصرع شخص بعد دهسه تحت عجلات القطار بأسوان

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه لدهس أسفل عجلات القطار خلال عبوره لشريط السكة الحديد عند منطقة السيل بأسوان ، وتم وضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الجهات المختصة إخطاراً يفيد بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات القطار عند عبوره شريط السكة الحديد عند منطقة السيل، وانتقلت الجهات إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق.

حادث

وبالمعاينة والتحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد. ا 55 سنة ، وعلى الفور تم نقلها إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن وتسليمه لأهله بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة .