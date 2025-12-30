تضامن الفيوم تحصل على ترخيص مؤقت لـ 66 حضانة

حصلت مديرية التضامن لمحافظة الفيوم على ترخيص مؤقت لـ 66 حضانة وذلك ضمن مشروع حصر وطني شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية الذي اطلقته وزارة التضامن .

تنظيم قطاع الحضانات وتحسين جودة الخدمات

أكدت الدكتورة شرين فتحي، وكيل مديرية التضامن فى محافظة الفيوم، تطوير الحضانات مشروع حصر وطني شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية الذي اطلقته وزارة التضامن لتوفيق أوضاع الحضانات على مستوى الجمهورية.

وقالت فتحي إن محافظة الفيوم شهدت حصول 66 حضانة على الترخيص المؤقت، في خطوة تعكس جدية الوزارة في تنظيم قطاع الحضانات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ، و تنمية الطفولة المبكرة، باعتباره أحد المحاور الأساسية في بناء الإنسان.

وأوضحت أن عملية تطوير الحضانات من خلال استخدام أحدث الوسائل العالمية المتقدمة، مشيرة الى أن الوزارة استفادت من برامج التدريب التي قدمتها وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بهدف نقل الخبرات الدولية وتطبيق أساليب تعليم حديثة تعتمد على التعلم باللعب، حيث يتم تطبيق مناهج "جايكا" حاليًا في نحو 100 حضانة، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال بشكل متكامل.