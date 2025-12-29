المستشار حنفي جبالي مهنئا الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: يحمل في طياته معاني الأمل وروح التفاؤل

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وأكد رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة أن مناسبة حلول العام الميلادي الجديد تحمل في طياتها معاني الأمل وروح التفاؤل بالمستقبل والإصرار على مواصلة العمل والعطاء لما فيه خير الوطن، وترسخ قيم الوحدة والتضامن والسلام بين أبنائه.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "وبهذه المناسبة المجيدة يُشرفني أن أتقدم إليكم - فخامة الرئيس - بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات، سائلاً العلي القدير أن يمدكم بالعون والتوفيق، وأن يكون عاماً حافلاً بالنجاحات والإنجازات، وبشائر الخير والسلام لبلادنا الحبيبة، ولمنطقتنا والعالم أجمع. "

