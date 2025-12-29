قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
رياضة

تفاصيل زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي للهوكي لنادي سموحة

حسام الحارتي

في إطار دعم وتطوير رياضة الهوكي، استقبل الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأعضاء مجلس الإدارة زيارة الكابتن "سيف حامد" رئيس الإتحاد الأفريقي والعربي للهوكي، والكابتن محمد عاقول المشرف على أكاديميات الهوكي التابعة للاتحاد الأفريقي

وجاءت الزيارة بحضورأعضاء مجلس الإدارة: "أسماء الخولي"، و "خالد سليم"، و "أدهم السجيني"، واللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي للنادي، واللواء "زكي حجازي" مدير النشاط الرياضي ، إلى جانب الكابتن "رامي بدر" المشرف العام على رياضة الهوكي بنادي سموحة.

وشهد اللقاء مناقشة خطط التعاون المشترك في إطار دعم وتطوير منظومة الهوكي، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والإداري داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث تجديد وتحديث استاد الهوكي بالنادي وفقًا للمعايير الفنية الحديثة.

كما تناولت الزيارة آليات ضم الناشئين واللاعبين الذين سبق لهم ممارسة رياضة الهوكي، والعمل على استقطاب العناصر الواعدة وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يساهم في صناعة أجيال جديدة من أبطال الهوكي داخل نادي سموحة.

وتأتي هذه الزيارة أيضًا في إطار تهنئة مجلس إدارة نادي سموحة الجديد برئاسة الدكتور "محمد بلال" وأعضاء المجلس، بمناسبة توليهم مهام مناصبهم للدورة الجديدة، مع الإشادة بدور نادي سموحة ومكانته الرائدة في دعم وتطوير الرياضة. 

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

