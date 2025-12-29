تفاصيل زيارة رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي للهوكي لنادي سموحة

في إطار دعم وتطوير رياضة الهوكي، استقبل الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأعضاء مجلس الإدارة زيارة الكابتن "سيف حامد" رئيس الإتحاد الأفريقي والعربي للهوكي، والكابتن محمد عاقول المشرف على أكاديميات الهوكي التابعة للاتحاد الأفريقي

وجاءت الزيارة بحضورأعضاء مجلس الإدارة: "أسماء الخولي"، و "خالد سليم"، و "أدهم السجيني"، واللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي للنادي، واللواء "زكي حجازي" مدير النشاط الرياضي ، إلى جانب الكابتن "رامي بدر" المشرف العام على رياضة الهوكي بنادي سموحة.

وشهد اللقاء مناقشة خطط التعاون المشترك في إطار دعم وتطوير منظومة الهوكي، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والإداري داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث تجديد وتحديث استاد الهوكي بالنادي وفقًا للمعايير الفنية الحديثة.

كما تناولت الزيارة آليات ضم الناشئين واللاعبين الذين سبق لهم ممارسة رياضة الهوكي، والعمل على استقطاب العناصر الواعدة وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يساهم في صناعة أجيال جديدة من أبطال الهوكي داخل نادي سموحة.

وتأتي هذه الزيارة أيضًا في إطار تهنئة مجلس إدارة نادي سموحة الجديد برئاسة الدكتور "محمد بلال" وأعضاء المجلس، بمناسبة توليهم مهام مناصبهم للدورة الجديدة، مع الإشادة بدور نادي سموحة ومكانته الرائدة في دعم وتطوير الرياضة.