قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد يناقش سبل الحفاظ على التماسك الأسري في المناطق الريفية في ظل التحديات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ندوة توعوية تحت عنوان “سبل الحفاظ على التماسك الأسري في المناطق الريفية في ظل التحديات الراهنة”، وذلك في إطار الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع للإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " تنمية الأسرة.. إستثمار في بكرة " تحت رعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان،  وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد،  والتي تهدف إلى تعزيز التوعية بالقضايا المجتمعية التي تمس إستقرار الأسرة وتماسك المجتمع، صرح بذلك مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد


عقدت الندوة بمقر الوحدة المحلية لقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، حاضر فيها مدير الإدارة التعليمية وموجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية أحمد محمود، والشيخ عباس محمد عباس إمام وخطيب بإدارة أوقاف الداخلة، وشارك فيها عدد من الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات وأولياء الأمور والشباب.


في البداية تناولت الندوة مفهوم التماسك الأسري بأنه التفاعل الإيجابي بين أفراد الأسرة لاسيما الزوجين مما يؤدي إلى تقوية العلاقات الأسرية ويحقق الإستقرار العائلي ويساعد على التربية السليمة للأبناء.
وأكدت الندوة أن المناطق الريفية بمصر تميزت على مر العصور بالقوة والصلابة على مستوى التماسك الأسري في ظل قوة الأعراف والتقاليد  المتجذرة والتي لازالت تؤدي دورا محوريا في ضبط سلوك الأفراد وتعزيز العلاقات الأسرية، إلا أن هذا الإستقرار والتماسك بدأ في التراجع بعض الشيئ مقارنة بالماضي نتيجة  ظهور العديد من المتغيرات والتحديات لعل أبرزها غزو التقنية الرقمية وتأثر المناطق الريفية بسلبيات  هذه التقنية خصوصا على مستوى الشباب، فضلا عن  التحديات الإقتصادية والتغيرات الإجتماعية. 
 وتناولت الندوة سبل تعزيز التماسك الأسري في المناطق الريفية  في ظل التحديات الراهنة المتصاعدة، ومن أهمها  الإستخدام الإيجابي للتكنولوجيا الحديثة من خلال إستغلالها في ربط الأجيال والتعلم عن بعد، والتفاهم والتواصل الجيد، والإحترام المتبادل، والتعاون في تحمل المسؤولية،  والإستقرار النفسي والمادي، بالإضافة للتمسك بالعادات والتقاليد الإيجابية والحفاظ عليها مثل التعاون والتراحم، فضلا عن توفير الدعم النفسي لمواجهة الخلافات والصراعات.


وقال محسن محمد مدير مجمع إعلام الداخلة، إن الندوة أكدت كذلك على أهمية دور المؤسسات من خلال تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس في الدعم الإجتماعي، كما أن تحقيق التمكين الإقتصادي ومكافحة البطالة في المناطق الريفية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والزراعة التعاقدية، من أهم سبل تعزيز التماسك الأسري.
 كما تناولت الندوة المنهج الإسلامي في الحفاظ على التماسك الأسري وعدم التأثر بالمتغيرات التي تطرأ على المجتمع من خلال إحياء قيم المودة والرحمة، وإعلاء قيمة الحوار داخل الأسرة وترسيخ مبدأ تحمل المسؤولية بما يحقق الإستقرار الأسري ويحفظ كيان الأسرة من التفكك. 
 وتوصل النقاش الذي دار في ختام فعاليات الندوة إلى العديد من الحلول المقترحة من أجل الحفاظ على الإستقرار الأسري في المناطق الريفية والتغلب على التحديات المعاصرة،  أهمها الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي لتعزيز الروابط بدلا من تفكيكها، مطالبين أيضا بتعزيز   الحوار  بين الأجيال وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية والثقافية لنشر ثقافة التضامن الأسري، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في غرس ثقافة التماسك وحماية النشء والشباب من السلوكيات السلبية.
أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة بالوادي الجديد، محسن محمد، بحضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نيفين مختار

نيفين مختار: لا تيئسوا من رحمة الله فالقنوط ذنب.. فيديو

تركيا ومصر

حاتم صابر: إحباط محاولة اقتحام القنصلية المصرية في إسطنبول لم يكن مصادفة

السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية

حليمة: زيارة وزير النقل لجيبوتي تعكس اهتمام مصر بتعميق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد