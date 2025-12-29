رئيس الحركة الوطنية يطالب الجامعة العربية بتكوين جبهة موحدة لدعم الصومال

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، دعم موقف مصر بشأن رفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيها، وهو الموقف الثابت لجمهورية مصر العربية وثوابت سياستها الخارجية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشاد رئيس حزب الحركة الوطنية بالسياسة الحكيمة للدبلوماسية المصرية التي تلتزم بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرًا أن الموقف المصري من القضية الصومالية يمثل نموذجًا رائدًا للدور المسؤول الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إقليمها.

وحذر الشاهد من أن المحاولات الرامية إلى تفكيك الدولة الصومالية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي برمته، وخاصة لدول القرن الأفريقي والبحر الأحمر، كما أنها تفتح الباب أمام تدخلات إقليمية ودولية تزيد من تعقيد المشهد وتضر باستقرار المنطقة.

وشدد على أن مصر، بحكم ثقلها التاريخي والجيوستراتيجي، تتحمل مسؤولية قيادية في التصدي لمثل هذه المحاولات، ودعم الحكومة الصومالية الشرعية في جهودها لإعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدتها الوطنية.

واختتم المهندس أسامة الشاهد بيانه بتوجيه دعوة عاجلة إلى الجامعة العربية للتحرك الفاعل والعاجل لتكوين جبهة دبلوماسية وسياسية موحدة تدعم الصومال، وتضع حدًا لأي مغامرات فردية تهدد كيانه الوطني وتزعزع استقرار إقليم حيوي للأمة العربية والإسلامية.