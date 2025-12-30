قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ظلام الظهيرة.. موعد أطول عتمة خلال القرن| إيه الحكاية؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أمينة الدسوقي

يشهد كوكب الأرض حدثا فلكيا استثنائيا في الثاني من أغسطس عام 2027، يتمثل في أطول كسوف كلي للشمس خلال مئة عام، في ظاهرة نادرة لم تُري على اليابسة منذ عام 1991، ولن تتكرر مرة أخرى قبل عام 2114، بحسب تقارير فلكية نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كسوف عظيم غير مسبوق في القرن الحالي

يوصف كسوف 2027 بأنه الأبرز خلال القرن الحادي والعشرين، إذ يستمر الظلام الدامس الناتج عن حجب القمر الكامل لقرص الشمس لمدة تصل إلى 6 دقائق و22 ثانية، وهي مدة استثنائية تفوق متوسط زمن الكسوفات الكلية التي غالبا لا تتجاوز ثلاث دقائق.

ويؤكد خبراء الفلك أن هذه الظاهرة تمثل فرصة علمية وسياحية نادرة، نظرًا لطول مدتها واتساع نطاق مشاهدتها، خاصة في مناطق مكتظة بالسكان.

10 دول عربية على موعد مع العتمة

سيشهد الحدث نحو 10 دول عربية دفعة واحدة، وسط استعدادات علمية وتحذيرات من النظر المباشر إلى الشمس دون وسائل حماية مخصصة.

وسيكون الكسوف كليًا في أجزاء واسعة من:
المغرب
الجزائر
تونس
ليبيا
مصر
السودان
السعودية
اليمن
الصومال

بينما يُرى بشكل جزئي في دول أخرى مثل إسبانيا وجنوب إيطاليا.

لماذا يُعد هذا الكسوف الأطول؟

يرجع طول مدة الكسوف إلى عاملين رئيسيين:

وجود القمر في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض القمري).

مرور ظل القمر قريبًا من خط الاستواء، ما يزيد زمن تغطية الشمس.

هذه الظروف مجتمعة نادرًا ما تتكرر، وهو ما يمنح كسوف 2027 مكانة خاصة في سجلات الظواهر الفلكية الحديثة.

موعد كسوف الشمس الكلي

من المنتظر أن يحدث الكسوف يوم السبت 2 أغسطس 2027، وسيكون مرئيا بوضوح في عدد كبير من دول العالم، وعلى رأسها مصر، التي تقع في قلب المسار الكلي للكسوف.

يبلغ عرض المسار نحو 270 كيلومترًا، ما يتيح لملايين الأشخاص فرصة مشاهدة الحدث مباشرة.

مدة قياسية تفتح آفاق البحث العلمي

تتجاوز مدة الكسوف الكلي في ذروته 6 دقائق كاملة، وهو زمن نادر يتيح فرصا واسعة للرصد العلمي، والتصوير الفلكي، ودراسة الغلاف الجوي للشمس، ومن المنتظر أن تصدر المراصد الفلكية العربية والدولية خرائط تفصيلية لأفضل مواقع المشاهدة ووسائل الرصد الآمن.

الأقصر عاصمة مشاهدة الكسوف عالميا

وتعد مدينة الأقصر المصرية نقطة الذروة الأهم عالميا، حيث يغرق سماؤها ظلام دامس لأكثر من 6 دقائق متواصلة، ما يجعلها واحدة من أفضل مواقع الرصد في العالم.

وفي المقابل، تشهد مدن إسبانية مثل قادس وملقة ظلاما كليا لمدة تتراوح بين 4 و5 دقائق، بينما تعيش بنغازي الليبية عتمة تقارب 5 دقائق.

كسوف 2027 ليس مجرد ظاهرة فلكية عابرة، بل حدث كوني نادر يجمع بين العلم والسياحة والإثارة، ويمنح العالم لحظات استثنائية من الصمت والدهشة تحت ظلام الظهيرة.

