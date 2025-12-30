قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلمانى حول أسباب ضعف الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية

أشرف أمين، عضو مجلس النواب
أشرف أمين، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

وجّه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والاستثمار، حول ما كشفت عنه بيانات التجارة الخارجية عن وجود تشوه جغرافي واضح في خريطة الصادرات المصرية مؤكداً أن الدول العربية تستحوذ على نحو 55% من الصادرات المصرية، تليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 27–30%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 8–9%، بينما حصة إفريقيا لا تتجاوز 5% فقط، رغم القرب الجغرافي ووجود فرص واعدة للتصدير، خصوصًا للسلع الزراعية سريعة التلف.

وأشار " أمين " إلى أن ضعف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية يرجع إلى ارتفاع زمن الشحن، حيث تصل مدة شحن الحاوية إلى دول غرب إفريقيا إلى نحو 40 يومًا، مقابل 2–4 أيام فقط للأسواق الأوروبية وروسيا، وهو ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية ويحد من الاستفادة من الاتفاقيات الإفريقية.

وتساءل: ما الإجراءات الحكومية العاجلة لتقليص زمن الشحن إلى الأسواق الإفريقية؟، ولماذا لم يتم الاستفادة الكاملة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية؟، وكيف ستعمل الحكومة على تحسين اللوجستيات والبنية التحتية للتصدير للقارة؟، وما الخطط لتدريب المصدرين والشركات الصغيرة على متطلبات الأسواق الإفريقية؟، وكيف ستتم متابعة تحقيق حصة تصديرية تصل إلى 50% للقارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة؟.

وتقدم النائب أشرف أمين ب5 اقتراحات قابلة للتنفيذ تشمل :
1. إنشاء موانئ لوجستية متخصصة للتصدير إلى إفريقيا لتقليل زمن الشحن.
2. دعم شركات الشحن المحلية وتقليل الرسوم الجمركية والتسهيلات للبضائع المصدرة.
3. تنظيم معارض تجارية افريقية دورية لتسويق المنتجات المصرية.
4. إعداد برامج تدريب وتوعية للمصدرين حول معايير الجودة ومتطلبات السوق الإفريقية.
5. وضع خطة وطنية للتصدير الاستراتيجي للقارة الإفريقية مع أهداف واضحة ومؤشرات متابعة دورية.

وأكد أن تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية وطنية، وأن استمرار تشوه توزيع الصادرات يمثل فرصة ضائعة لمصر في قارتها الأم، داعيًا الحكومة إلى خطة عاجلة وملموسة ترفع حصة الصادرات المصرية للقارة السمراء إلى مستوى يتجاوز 50%، استثمارًا للنجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية، وضمان مكانة مصر الاقتصادية في قلب القارة السمراء .

الصادرات المصرية مجلس الوزراء أشرف أمين مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

صورة من الفيديو

قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

أرشيفية

أحد علماء الأوقاف يكشف طريق الخروج من الحزن والاكتئاب

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. محمود العسيلي: بحب الست تدلعني زي ما بدلعها.. ووالد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

الصومال

وزير صومالي سابق: ما يسمى "أرض الصومال" تعاني تفككًا داخليًا قبل الاعتراف الوهمي من إسرائيل

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد