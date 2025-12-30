خفر السواحل الياباني: 4 سفن صينية تدخل المياه الإقليمية قبالة جزر «سينكاكو»

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الثلاثاء، دخول أربع سفن حكومية صينية المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية للبلاد قبالة جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.

وأضاف خفر السواحل - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه بذلك يرتفع عدد الأيام التي تم فيها رصد سفن حكومية صينية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، وذلك عندما تم تأكيد إبحار هذه السفن هناك لأول مرة.

وأفاد خفر السواحل بأنه حتى يوم أمس، الاثنين، تم تأكيد 27 حالة دخول لسفن حكومية صينية إلى المياه الإقليمية اليابانية حول جزر "سينكاكو"، ويمثل هذا انخفاضا بمقدار 12 حالة عن العام الماضي الذي تم فيه تأكيد 39 حالة دخول.

وذكر أنه خلال الفترة من 21 حتى 24 من شهر مارس الماضي، مكثت سفن تابعة للحكومة الصينية في المياه الإقليمية اليابانية حول جزر سينكاكو لمدة قياسية بلغت 92 ساعة و8 دقائق.

جدير بالذكر أن اليابان تسيطر على جزر "سينكاكو"، قائلة إنها جزء لا يتجزأ من البلاد، وتطالب الصين وتايوان أيضا بأحقيتهما في السيطرة عليها، وتطلق كل منهما على الجزر اسما خاصا.