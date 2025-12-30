قوات الاحتلال تواصل عمليات المداهمة والاعتقال بمدن الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملاتها التخريبية في الضفة الغربية المحتلة، وقيامها باقتحامات واسعة ومداهمة وعمليات تفتيش لمنازل فلسطينيين، أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم أسرى محررون، ومتضامنون أجانب.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن "قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة أشواق عوض بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

كما أعادت اعتقال الأسير المحرر محمد يوسف وراسنة ووالده يوسف عقب دهم منزليهما في بلدة الشيوخ شمالي شرق الخليل".

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، وداهمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الأمعري جنوبي البيرة واقتحمت منزلا.

وامتدت الاقتحامات إلى قرية بدو، حيث داهمت القوات قرية بدرس غرب رام الله، بالتزامن مع اقتحام بلدات وقرى أبو شخيدم وكوبر وسنجل شمالي المدينة.

كما طالت الاقتحامات عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وميثلون جنوب جنين، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وعوريف جنوب نابلس، وتقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الشيوخ، بالتزامن مع مداهمة مخيم العروب شمال المدينة وإطلاق قنابل صوت داخل المخيم، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية.