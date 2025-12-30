قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن
الكوارث تتوالى.. آدم كايد يستعد لفسخ عقده مع الزمالك
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرق خان يونس
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
حوادث

استمرار حبس الزوجة والعشيق في قتـ.ل الزوج خنقا بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس ربة منزل وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوج الأولى خنقا أثناء ممارستهما العلاقة الحميمة لرغبة الزوجة والعشيق في الزواج. 

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان بائع متجول في الأربعين من عمره، ملقى على الأسفلت بلا حياة، في مشهد صادم ترك علامات استفهام كثيرة، وحزنًا خفيًا في نفوس من عرفوه.. لم يكن المشهد مجرد جريمة، بل نهاية مأساوية لحياة إنسان عاش يكافح من أجل لقمة العيش.

التحريات كشفت أن الضحية كان يعيش خلافات أسرية داخل منزله، خلافات لم يسمع صداها أحد، ولم تمتد يد لإنقاذه منها.. خلف الأبواب المغلقة، كانت تتراكم المشكلات، وتتعقّد العلاقات، حتى تحوّل الخلاف إلى قرار قاتل.

ومع تكثيف البحث وفحص كاميرات المراقبة، توصّلت الأجهزة الأمنية إلى أن زوجة المجني عليه، ربة منزل، ترتبط بعلاقة آثمة بشاب منذ 6 سنوات ويوجد تواصل ولقاءات مستمرة بينهما واتفقا على التخلص من الزوج لتتحول علاقة يفترض أن تقوم على الرحمة والمودة إلى خيانة، وتنتهي حياة رجل في لحظة غدر داخل بيته بعد 17 سنة زواج.

جاءت الاعترافات قاسية في مضمونها، إذ أقرّ المتهمان أمام فريق البحث الذي ترأسها العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر بأن الخيانة لم تكن لحظة ضعف، بل علاقة محرمة بين الزوجة والعشيق اللذان خططا لإنهاء حياة رجل وثق بمن شاركته حياته.. خلال التحقيقات لتبرير جريمتها زعمت الزوجة أن زوجها سئ السلوك يطلب منها علاقة شاذة بأن تربطه بالحبل وتقوم بممارسة العلاقة معه فقررت في خطتها مع عشيقها أن تستغل تلك الطريقة لتسهيل قتله وأثناء ربطها له اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها فقام العشيق بخنقه بيده وقاموا بنقله داخل سيارة الثاني وقاموا بإلقاء جثته بالشارع.

حبس الزوجة والعشيق قتل الزوج خنقا أكتوبر

سعر الذهب اليوم

علما السعودية والإمارات

واقعة كفر الشيخ

انخفاض سعر الذهب اليوم

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

سعر الدولار اليوم

الزمالك

حمدي جمعة والخطيب

نادى الزمالك

الزمالك

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

صورة من اللقاء المشترك

صورة أرشيفية

