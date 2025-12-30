استمرار حبس الزوجة والعشيق في قتـ.ل الزوج خنقا بأكتوبر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس ربة منزل وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوج الأولى خنقا أثناء ممارستهما العلاقة الحميمة لرغبة الزوجة والعشيق في الزواج.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان بائع متجول في الأربعين من عمره، ملقى على الأسفلت بلا حياة، في مشهد صادم ترك علامات استفهام كثيرة، وحزنًا خفيًا في نفوس من عرفوه.. لم يكن المشهد مجرد جريمة، بل نهاية مأساوية لحياة إنسان عاش يكافح من أجل لقمة العيش.

التحريات كشفت أن الضحية كان يعيش خلافات أسرية داخل منزله، خلافات لم يسمع صداها أحد، ولم تمتد يد لإنقاذه منها.. خلف الأبواب المغلقة، كانت تتراكم المشكلات، وتتعقّد العلاقات، حتى تحوّل الخلاف إلى قرار قاتل.

ومع تكثيف البحث وفحص كاميرات المراقبة، توصّلت الأجهزة الأمنية إلى أن زوجة المجني عليه، ربة منزل، ترتبط بعلاقة آثمة بشاب منذ 6 سنوات ويوجد تواصل ولقاءات مستمرة بينهما واتفقا على التخلص من الزوج لتتحول علاقة يفترض أن تقوم على الرحمة والمودة إلى خيانة، وتنتهي حياة رجل في لحظة غدر داخل بيته بعد 17 سنة زواج.

جاءت الاعترافات قاسية في مضمونها، إذ أقرّ المتهمان أمام فريق البحث الذي ترأسها العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر بأن الخيانة لم تكن لحظة ضعف، بل علاقة محرمة بين الزوجة والعشيق اللذان خططا لإنهاء حياة رجل وثق بمن شاركته حياته.. خلال التحقيقات لتبرير جريمتها زعمت الزوجة أن زوجها سئ السلوك يطلب منها علاقة شاذة بأن تربطه بالحبل وتقوم بممارسة العلاقة معه فقررت في خطتها مع عشيقها أن تستغل تلك الطريقة لتسهيل قتله وأثناء ربطها له اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها فقام العشيق بخنقه بيده وقاموا بنقله داخل سيارة الثاني وقاموا بإلقاء جثته بالشارع.