رفع جلسة محاكمة رمضان صبحى و3 آخرين بتهمة التزوير للنطق بالحكم

رفعت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، التى انعقدت بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي، جلسة محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، تمهيدا للنطق بالحكم بعد مداولة هيئة المحكمة.

الإحالة للنيابة العامة

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وهم: "يوسف. م"، 22 سنة، عامل بمقهى، و"محمد. إ"، 37 سنة، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، و"رمضان. ص"، 28 سنة، لاعب كرة قدم، و"طارق. م"، 45 سنة، مالك مقهى، لقيامهم، بحسب أمر الإحالة، بالاشتراك في تزوير محررات رسمية شملت كراسات إجابات امتحانات وكشوف حضور وانصراف لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة بشعبة الدراسات السياحية، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.



وأوضحت النيابة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إثبات وقائع غير صحيحة، تمثلت في الادعاء بحضور وأداء المتهم الثالث (رمضان صبحي) الامتحانات، على خلاف الحقيقة، من خلال توقيعات منسوبة إليه زورًا، وإمداد القائمين بالتزوير بالبيانات اللازمة لإتمام الجريمة.

كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين مع آخر مجهول وموظفين عموميين حسني النية، في استخراج محررات رسمية تفيد بقيد اللاعب واجتيازه سنوات دراسية لم يلتحق بها فعليًا، بما مكّنه من الظهور بمظهر الطالب المنتظم دراسيًا.

وأكد أمر الإحالة أن الوقائع شملت تزوير أوراق الفرق الدراسية الثلاث، سواء كراسات الإجابة أو كشوف الحضور والانصراف، بهدف إضفاء الشرعية على موقف دراسي غير حقيقي، بالمخالفة للقانون.