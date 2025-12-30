قضية التزوير.. على جبر يؤازر رمضان صبحى فى جلسة النطق بالحكم

حرص اللاعب علي جبر لاعب نادي بيراميدز علي الحضور بجلسة النطق بالحكم على اللاعب رمضان صبحي و2 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لمؤازرة اللاعب خلال جلسة اليوم.

ووصل الـ 3 متهمين في قضية تزوير مستندات لاعب كرة القدم رمضان صبحي إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، استعدادًا لحضور رابع جلسات محاكمتهم في القضية المتهمين فيها بالتورط في تزوير محررات رسمية تتعلق بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، حيث من المقرر أن يتم النطق بالحكم اليوم.

وحضر المتهمون وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي مقدمتهم اللاعب رمضان صبحي، فيما تولّى فريق الدفاع مرافقتهم إلى داخل القاعة تمهيدًا لبدء الجلسة.

إحالة المتهمين

وأحالت النيابة العامة المتهمين: يوسف م س ي السن 22 عامل بمقهى مقیم بمساكن المحمودية المقطم - القاهرة، ومحمد إ ع ع السن 37 مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مقيم بقرية الشباب مركز البدرشين - الجيزة، ورمضان ص ر أ السن 28، لاعب كرة قدم ومقيم - بالم هيلز - القطامية - القاهرة، وطارق م م ص السن 45 - مالك مقهي - مقيم 7 - قطعة 6075 - المقطم - القاهرة، لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

حيث قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كل من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.