تأجيل الحكم في الحجر على الدكتورة نوال الدجوي

قررت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة اليوم، تأجيل نظر قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي لـ جلسة 26 مارس المقبل لتقديم المستندات.



تفاصيل القضية

وطلبت المحكمة خلال الجلسة الماضية، تقديم المستندات والمذكرات خلال الفترة المقبلة، على أن تُستكمل المرافعة في الموعد المحدد.

وجاءت الدعوى على خلفية تصاعد الخلافات الأسرية داخل عائلة الدجوي، بعد اتهام الجدة لعدد من أفراد أسرتها بالاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية تُقدر قيمتها بأكثر من ربع مليار جنيه.

وكان أحد الأحفاد المتهمين في واقعة السرقة، ويدعى أحمد شريف الدجوي، قد عُثر عليه منتحرًا داخل شقته بطلق ناري، بعد أيام قليلة من عودته من رحلة علاج بالخارج، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الأسري المأزوم.