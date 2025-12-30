مدير أوقاف الوادي الجديد يلتقي أئمة قطاع الداخلة لمتابعة العمل الدعوي

عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أئمة قطاع الداخلة.

جاء ذلك ​في إطار الجولات الميدانية المستمرة لضبط الأداء الدعوي وتطوير منظومة العمل بالمساجد.

بدأ اللقاء بنقل تحيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى الأئمة، معرباً عن تقدير الوزارة للدور الهام الذي يؤديه إمام المسجد في نشر القيم السمحة وبناء الوعي المجتمعي الصحيح.

​وخلال الاجتماع، استعرض فضيلة المدير العام مجموعة من التوجيهات الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية، مشدداً على ضرورة تفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" من خلال دروس وندوات دورية تتسم بالبساطة والوضوح، لتعريف الناس بصحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة.

كما أكد فضيلته أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، والذي يشمل التقيد بموضوع الخطبة الموحدة، والالتزام بالزي الأزهري، والمواظبة على مواعيد الدروس والقوافل الدعوية، لضمان وصول رسالة المسجد لكل فئات المجتمع بانتظام.

وفيما يخص بيوت الله، وجه فضيلة الشيخ رمضان يوسف بضرورة العناية التامة بنظافة المساجد وصيانتها بشكل دوري، مؤكداً أن تهيئة المساجد للمصلين في أفضل صورة هي جزء أصيل من مهامنا التي نعتز بها.

​وشهد اللقاء فتح باب نقاش واسع ومباشر بين فضيلة المدير العام والأئمة، حيث استمع فضيلته بإنصات لكل الأطروحات والمقترحات المقدمة من الميدان، وناقش معهم بمرونة التحديات التي تواجههم في أداء مهامهم، مؤكداً أن هذا الحوار يهدف إلى بناء جسور الثقة وتطوير آليات العمل بما يحقق المصلحة العامة.

وأوضح أن المديرية تتبع سياسة التواصل المباشر، حيث إن مكتبه متاح دائماً لسماع مقترحات الأئمة وتذليل جميع العقبات، سعياً لتوفير بيئة عمل محفزة تساعد الجميع على التميز.

​واختتم فضيلته اللقاء بكلمة تشجيعية للأئمة، أكد فيها أن الإمام هو قدوة في مجتمعه بعلمه وسلوكه، ودعا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة في نشر الفكر الوسطي وحماية المجتمع، مشدداً على أن الإخلاص في العمل هو السبيل الوحيد لترك أثر طيب في نفوس الناس، ومتمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية بما يخدم مصلحة الوطن ويليق بمكانة محافظة الوادي الجديد.