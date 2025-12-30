قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
محافظات

مدير أوقاف الوادي الجديد يلتقي أئمة قطاع الداخلة لمتابعة العمل الدعوي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أئمة قطاع الداخلة.

جاء ذلك ​في إطار الجولات الميدانية المستمرة لضبط الأداء الدعوي وتطوير منظومة العمل بالمساجد. 

بدأ اللقاء بنقل تحيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى الأئمة، معرباً عن تقدير الوزارة للدور الهام الذي يؤديه إمام المسجد في نشر القيم السمحة وبناء الوعي المجتمعي الصحيح.

​وخلال الاجتماع، استعرض فضيلة المدير العام مجموعة من التوجيهات الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية، مشدداً على ضرورة تفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" من خلال دروس وندوات دورية تتسم بالبساطة والوضوح، لتعريف الناس بصحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة.

كما أكد فضيلته أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، والذي يشمل التقيد بموضوع الخطبة الموحدة، والالتزام بالزي الأزهري، والمواظبة على مواعيد الدروس والقوافل الدعوية، لضمان وصول رسالة المسجد لكل فئات المجتمع بانتظام.

وفيما يخص بيوت الله، وجه فضيلة الشيخ رمضان يوسف بضرورة العناية التامة بنظافة المساجد وصيانتها بشكل دوري، مؤكداً أن تهيئة المساجد للمصلين في أفضل صورة هي جزء أصيل من مهامنا التي نعتز بها.

​وشهد اللقاء فتح باب نقاش واسع ومباشر بين فضيلة المدير العام والأئمة، حيث استمع فضيلته بإنصات لكل الأطروحات والمقترحات المقدمة من الميدان، وناقش معهم بمرونة التحديات التي تواجههم في أداء مهامهم، مؤكداً أن هذا الحوار يهدف إلى بناء جسور الثقة وتطوير آليات العمل بما يحقق المصلحة العامة. 

وأوضح أن المديرية تتبع سياسة التواصل المباشر، حيث إن مكتبه متاح دائماً لسماع مقترحات الأئمة وتذليل جميع العقبات، سعياً لتوفير بيئة عمل محفزة تساعد الجميع على التميز.

​واختتم فضيلته اللقاء بكلمة تشجيعية للأئمة، أكد فيها أن الإمام هو قدوة في مجتمعه بعلمه وسلوكه، ودعا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الوزارة في نشر الفكر الوسطي وحماية المجتمع، مشدداً على أن الإخلاص في العمل هو السبيل الوحيد لترك أثر طيب في نفوس الناس، ومتمنياً للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية بما يخدم مصلحة الوطن ويليق بمكانة محافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد أوقاف الوادي الجديد

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

