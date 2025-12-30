رئيس جامعة الأزهر ومحافظ البحيرة يبحثان سبل التعاون العلمي لخدمة المجتمع

بحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، سبل التعاون العلمي مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظة البحيرة، بما يخدم المجتمع في مختلف مدن المحافظة، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر على تقديم الدعم العلمي والمجتمعي اللازم، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية والتنموية بالمحافظة وفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ البحيرة يبحثان سبل التعاون العلمي

ومن جانبها أشادت محافظة البحيرة بالدور الريادي لجامعة الأزهر في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الأخلاقية، إلى جانب إسهاماتها العلمية والمجتمعية في خدمة قضايا الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ومحمد عبد الخالق، الأمين العام لجامعة الأزهر.