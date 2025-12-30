البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم قرضا بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي لأمانة عمان الكبرى

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيقدم قرضا شبه سيادي بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي (5.1 مليون يورو) إلى أمانة عمان الكبرى لتمويل أعمال تغطية الخلية رقم 5 وربطها بنظام استغلال غاز المكب الحالي، إضافة إلى تنفيذ نظام لإدارة عُصارة النفايات داخل الخلية.

ويُتوقع أن يتم تمويل هذا المرفق بشكل مشترك من خلال قرض ميسّر بقيمة 2 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر في إطار مرفق المدن الخضراء، ومنحة استثمارية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار أمريكي إضافية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو جهات مانحة دولية.

وسيُستخدم هذا التمويل في أعمال تغطية الخلية رقم 5 والحد من انبعاثات غاز الميثان، إضافة إلى ربط الخلية بنظام استغلال غاز المكب الحالي لتوليد الطاقة، وتنفيذ نظام لإدارة العصارة داخلها. ومن شأن هذه التحديثات خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين السلامة البيئية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 150,000 طن سنويًا.

يُشار إلى أنه تم إنشاء الخلية رقم 5 في مكب الغباوي عام 2018، وبلغت طاقتها الاستيعابية القصوى عام 2023 بعد استقبالها ما يقارب 6.7 مليون طن من النفايات الصلبة. وسيساهم التمويل الجديد في مساعدة أمانة عمان الكبرى على خفض انبعاثات غاز الميثان، وتوليد الطاقة المتجددة من غاز المكب، وإدارة عصارة النفايات بشكل آمن، مما يُسهم في بيئة حضرية أنظف وأكثر استدامة.

وسيترافق هذا التمويل مع حزمة تعاون فني ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ المشروع والإشراف عليه، وتحديث خطة عمل عمّان مدينة خضراء لتتماشى مع أولويات الاستدامة الجديدة، بما في ذلك الرقمنة والمساواة بين الجنسين وتنمية رأس المال البشري.

ويأتي القرض مع ضمان بشروطٍ مُيسّرة مموّلة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج ضمان البنية التحتية البلدية ومرونة الصناعة التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس.

وسيتم تقديم التمويل في إطار مبادرة "المدن الخضراء"، وسيُسهم في تنفيذ خطة عمل "عمّان مدينة خضراء".

كما يُعزّز هذا التمويل الشراكة طويلة الأمد بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأمانة عمّان الكبرى في إطار برنامج المدن الخضراء، والذي سبق أن أنجز مشاريع تحويلية مثل مبادرة الحافلات الكهربائية في عمّان وتدابير الاستجابة لأزمة النفايات الصلبة.

تم إنشاء الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في حزيران/يونيو 2021، ويقدم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي مساعدات في الاستثمارات الرئيسية من خلال المنح أو الضمانات المالية. ويتيح هذا الصندوق للاتحاد الأوروبي حشد موارد مالية إضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. وتبلغ القدرة الإجمالية للضمانات العالمية للصندوق 39.8 مليار يورو للفترة 2021-2027، وسيتم تخصيص 22.5 مليار يورو منها لمناطق التوسع والجوار التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتعود العلاقة بين البنك الأوروبي وأمانة عمان الكبرى إلى عام 2015. وموّل البنك 11 مشروعًا تابعًا للأمانة، حيث قدم تمويلات بنحو 112 مليون يورو إضافة إلى منح وبرامج تمويل ميسر بقيمة 67 مليون يورو.

ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو في البلاد عبر 82 مشروعاً.