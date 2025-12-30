معلومات عن The SpongeBob Movie: Search for SquarePants مع عرضه في السينمات

يستمر عرض فيلم الرسوم المتحركة المغامرة العائلية

The SpongeBob Movie: Search for SquarePants في درو العرض المصرية، والذي يقدم أحدث أفلام الشخصية الأيقونية سبونج بوب سكوير بانتس.



وتدور أحداث الفيلم حول سبونج بوب، الذي يسعى لإثبات أنه لم يعد طفلًا، وينطلق في مغامرة بحرية جريئة لإقناع مستر كرابس بشجاعته. يقوده هذا التحدي إلى ملاحقة الهولندي الطائر، القرصان الشبح الغامض، في رحلة كوميدية مليئة بالمخاطر تأخذه إلى أعماق البحر المظلمة، إلى أماكن لم يسبق لأي إسفنجة أن ذهبت إليها من قبل.



الفيلم من إخراج ديريك درايمون، أحد الأسماء المرتبطة بتاريخ السلسلة منذ بدايتها، وسيناريو بام برادي ومات ليبرمان.



الفيلم عن قصة كتبها مارك تشيكاريلي وكاز وبام برادي، ومبني على المسلسل الشهير الذي ابتكره الراحل ستيفن هيلنبرغ.



يشارك في الأداء الصوتي للفيلم مجموعة من النجوم الذين ارتبطت أصواتهم بعالم سبونج بوب، على رأسهم توم كيني، كلانسي براون، روجر بامباس، بيل فاجرباك وكارولين لورانس، إلى جانب أسماء جديدة مثل جورج لوبيز، آيسيس “آيس سبايس” جاستون، أرتورو كاسترو وشيري كولا، وبمشاركة خاصة من ريجينا هول ومارك هاميل.



بروح مرحة، ورسوم نابضة بالألوان، ورسالة إنسانية دافئة عن معنى النضج والتمسك بالبهجة، يقدم The SpongeBob Movie: Search for SquarePants تجربة سينمائية عائلية متكاملة.