أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ نادي الزمالك.

أحمد عبدالرؤوف

وكتب أحمد حسن:"أحمد عبدالرؤوف يعلن في بيان رسمي اعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار كمدير فني للزمالك".

إعلامي: الانقسامات الإدارية وراء أزمات الزمالك وليس المؤامرات

أوضح الإعلامي كريم رمزي، أن كثرة الانقسامات داخل مجلس ادارة نادي الزمالك وراء كثرة الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: على مدار السنوات الماضية، دائما ما يتصدر ان هناك مؤامرات على نادي الزمالك ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في الانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس

واضاف: مجلس ادارة الزمالك يرى عدم وجود امل ولكن طالما مفيش امل قاعدين ليه!؟

وتابع: مفيش ناد في الدنيا يصدر مدير رياضي مثل ذلك بالأمس، وليس من المنطقي ان يصدر مدير رياضي بمثل هذا الشكل وهو مازال موجود في منصبه

وواصل: لابد ان يدرك مسؤولي الزمالك، ان أزمة الزمالك تكمن في الانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس

واختتم: لابد من وضع الأمور من نصابها الصحيح، وجمهور الزمالك يتحمل مسؤولية هذا التخبط الغير مبرر واين أبناء نادي الزمالك، واين رجل الأعمال من دعم النادي في هذه الفترة وتوقيت البيان خاطئ من جون ادوارد ولا بد ان المدير الرياضي ان يصدر بيان عن طريق مجلس ادارة الزمالك