قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مساء اليوم
سوريا .. اعتقال 21 شخصا على صلة بنظام الأسد في اللاذقية
عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لـ نادي الزمالك.

أحمد عبدالرؤوف

وكتب أحمد حسن:"أحمد عبدالرؤوف يعلن في بيان رسمي اعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار كمدير فني للزمالك".

إعلامي: الانقسامات الإدارية وراء أزمات الزمالك وليس المؤامرات

أوضح الإعلامي كريم رمزي، أن كثرة الانقسامات داخل مجلس ادارة نادي الزمالك وراء كثرة الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك 

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: على مدار السنوات الماضية، دائما ما يتصدر ان هناك مؤامرات على نادي الزمالك ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في الانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس 

واضاف: مجلس ادارة الزمالك يرى عدم وجود امل ولكن طالما مفيش امل قاعدين ليه!؟

وتابع: مفيش ناد في الدنيا يصدر مدير رياضي مثل ذلك بالأمس، وليس من المنطقي ان يصدر مدير رياضي بمثل هذا الشكل وهو مازال موجود في منصبه 

وواصل: لابد ان يدرك مسؤولي الزمالك، ان أزمة الزمالك تكمن في الانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس 

واختتم: لابد من وضع الأمور من نصابها الصحيح، وجمهور الزمالك يتحمل مسؤولية هذا التخبط الغير مبرر واين أبناء نادي الزمالك، واين رجل الأعمال من دعم النادي في هذه الفترة وتوقيت البيان خاطئ من جون ادوارد ولا بد ان المدير الرياضي ان يصدر بيان عن طريق مجلس ادارة الزمالك

الزمالك الاهلي احمد عبد الرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

واقعة كفر الشيخ

طلبت التحريات.. جهات التحقيق تقرر حجز الأب وصديقه في واقعة طفل كفر الشيخ

المتهم

القبض على أدمن صفحة روّج لبيع سـ لاح ناري على مواقع التواصل الاجتماعي

الفيديو

فيديو قديم.. الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق نار بقنا

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد