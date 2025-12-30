تفاصيل إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق بداية من محطة حدائق الأشجار.. فيديو

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة مسؤولة عن تمويل شبكة الخطوط الكهربائية بكامل مكوناتها، مشيرًا إلى أن الشبكة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـ LRT، بإجمالي طول 176 كيلو متر و101 محطة، موضحًا أن الخط الرابع من المترو قيد الإنشاء من حدائق الأشجار حتى الفسطاط، بطول 19 كيلو متر.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الخط الأول يبلغ طوله 44 كيلو متر من المرج حتى حلوان، والخط الثاني 21 كيلو متر، والخط الثالث من عدلي منصور طوله 41 كيلو متر ويضم 34 محطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل محطة العاصمة الجديدة.

وأضاف أن المرحلة الرابعة من الـ LRT ستربط العاشر من رمضان مع طريق بلبيس ومع عدلي منصور والعاصمة الإدارية، موضحًا أنه سيتم الاستفادة الكبرى من الـ LRT، حيث يعمل القطار حتى يصل إلى العاشر من رمضان، مع وجود إقبال كبير عليه.

وأوضح أنه بعد انتقال الموظفين والوزارات إلى العاصمة الجديدة أصبح الـ LRT وسيلة نقل رئيسية داخل العاصمة، مشيرًا إلى أنه في الصباح الباكر يشمل يشهد القطار إقبالًا كبيرًا عدد كبيرًا في ذهاب الموظفين.

وأشار إلى أن الإقبال مستمر في الزيادة، وأن المرحلة الثالثة ستشهد تشغيل محطتين في مارس 2026، ثم تشغيل المحطات التالية بفارق 6 أشهر لكل مجموعة.