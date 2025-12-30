قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الكشف على 1231 مواطنا خلال يومي القافلة الطبية بالكيلو 14 بالقنطرة غرب

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بالكيلو ١٤ التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ورافقتها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية والدكتورة فايزة عبدالرحمن عضو المكتب الفني، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالكيلو ١٤ التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ١٢٣١ مواطنًا حيث استقبلت ٥٤٢ مواطنا خلال يومها الأول و٦٨٩ مواطنا خلال يومها الثاني.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [باطنة، نساء، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، ووفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ٢٦٦ مواطنًا بعيادة الباطنة، و٩٩ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٢٥ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ٤٨٣ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت ١٤٦ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١٤٢ مواطنا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

محكمة

بسبب الميراث .. قرار بشأن المتهمين بمشاجرة السلاح الأبيض في أطفيح

واقعة كفر الشيخ

طلبت التحريات.. جهات التحقيق تقرر حجز الأب وصديقه في واقعة طفل كفر الشيخ

المتهم

القبض على أدمن صفحة روّج لبيع سـ لاح ناري على مواقع التواصل الاجتماعي

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

