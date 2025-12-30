الكشف على 1231 مواطنا خلال يومي القافلة الطبية بالكيلو 14 بالقنطرة غرب

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بالكيلو ١٤ التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ورافقتها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية والدكتورة فايزة عبدالرحمن عضو المكتب الفني، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالكيلو ١٤ التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ١٢٣١ مواطنًا حيث استقبلت ٥٤٢ مواطنا خلال يومها الأول و٦٨٩ مواطنا خلال يومها الثاني.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [باطنة، نساء، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، ووفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ٢٦٦ مواطنًا بعيادة الباطنة، و٩٩ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٢٥ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ٤٨٣ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت ١٤٦ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١٤٢ مواطنا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.